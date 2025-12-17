La Malaisie sanctionnée par la FIFA pour fraude à la nationalité

Malaise en Malaisie.

La fédération malaisienne de football (FAM) a annoncé ce mercredi avoir été lourdement sanctionnée par la FIFA pour avoir aligné en matchs officiels des joueurs coupables de fraude à la nationalité. La sanction est sévère : trois défaites sur tapis vert, une amende salée et une affaire qui entache fortement la réputation des Tigres Malais. Dans le détail, cela veut dire que les victoires en amical contre la Palestine (1-0) et Singapour (2-1), ainsi que le nul face au Cap-Vert (1-1), sont requalifiés en défaites 3-0.

Sept internationaux, tous nés à l’étranger, sont accusés d’avoir fourni de faux documents attestant d’origines malaisiennes. Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca et Joao Brandao Figueiredo n’auraient en réalité ni parent ni grand-parent né en Malaisie, condition pourtant obligatoire pour enfiler le maillot national.

La fédération prête à se défendre

La note à payer est salée. Déjà condamnée à une amende de 400 000 dollars (375 293 euros), la FAM voit l’addition grimper de 12 500 dollars supplémentaires. Une sanction que la fédération juge injuste : dans son communiqué, elle nie tout manquement et annonce son intention de porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport.

L’enquête de la FIFA avait été déclenchée après une plainte déposée à la suite de la victoire de la Malaisie contre le Vietnam (4-0) en qualifications pour la Coupe d’Asie, match lors duquel deux des joueurs incriminés avaient trouvé le chemin des filets.

Comme dirait Grand Corps Malade, on peut pas vraiment dire qu’on choisit son lieu de naissance.

