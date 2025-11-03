Le football malaisien secoué par un scandale de naturalisation

Encore une histoire de faux papiers.

La FIFA a confirmé ce lundi le rejet de l’appel de la Fédération de football de Malaisie (FAM) dans l’affaire de « faux et usage de faux » qui avait éclaté fin septembre. L’instance mondiale du football maintient ainsi les sanctions infligées à la FAM, et aux sept joueurs accusés d’avoir utilisé de faux documents pour prouver leurs origines malaisiennes.

Des faux papiers pour naturaliser sept joueurs étrangers

Les documents falsifiés devaient démontrer que les grands-parents de plusieurs joueurs nés à l’étranger étaient d’origine malaisienne, leur permettant ainsi d’obtenir la citoyenneté et de représenter la sélection. Parmi eux figuraient notamment Gabriel Palmero, Facundo Garcés ou encore João Figueiredo, tous alignés lors de la victoire 4-0 contre le Vietnam en qualifications pour la Coupe d’Asie 2027.

La FIFA a confirmé une amende de 350 000 francs suisses pour la FAM, tandis que les sept joueurs écopent chacun d’une amende de 2 000 francs et d’une suspension d’un an de toute activité liée au football. Malgré cette décision, la FAM a annoncé vouloir porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), affirmant être « surprise » du verdict et déterminée à défendre les intérêts du football malaisien.

Pas de malaise, vraiment ?

Un doublé pour Moussa al Tamari avec la Jordanie