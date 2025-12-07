Auxerre lâche enfin la dernière place !

Un temps que les moins de deux mois ne pouvaient pas connaître.

Après neuf matchs sans victoire, Auxerre a retrouvé le sourire en battant Metz ce dimanche à l’Abbé-Deschamps (3-1). Sadibou Sané a filé un petit coup de main, et Lassine Sinayoko a exécuté la sentence sur penalty (1-0, 36e). Dans la foulée, l’AJA s’est mise à l’abri : la talonnade de Sekou Mara a placé le ballon dans la course d’Oussama El Azzouzi, dont la frappe déviée par Jonathan Fischer a franchi la ligne malgré le retour en catastrophe de Fodé Ballo-Touré (2-0, 39e). Fortement attendu dans son ancien jardin, Gauthier Hein a ensuite régalé le stade d’un superbe coup franc pied gauche aux vingt mètres pour relancer la partie (2-1, 45e+1).

Le péno raté de Soumaré

Il n’a pas fêté son but, et c’est dommage car le FC Metz n’a rien eu d’autre à célébrer ce dimanche. L’AJA, qui a même ajouté un troisième pion avec une belle frappe signée Kevin Danois à l’entrée de la surface (3-1, 89e), abandonne ainsi la dernière place aux Grenats et se hisse au 16e rang. Pendant ce temps-là, en Normandie, Le Havre et le Paris FC ont partagé leur goûter (0-0). Le PFC a trouvé le poteau par Tuomas Ollila (38e), mais c’est le HAC qui nourrira le plus de regrets avec la tête d’Ally Samatta sur la barre (62e) et surtout le penalty abominable d’Issa Soumaré, alors que Kevin Trapp était parti du mauvais côté (79e). Les deux équipes restent en position précaire avec respectivement 16 et 15 points, là où l’AJA en compte 12.

La bataille ne fait que commencer.

Le banger de Gauthier Hein face à son ancienne équipe 😱😱 Sortez les popcorns pour la seconde période, ça va être chauuuud 🍿#AJAFCM pic.twitter.com/4bVTPWCchy — L1+ (@ligue1plus) December 7, 2025

Auxerre 3-1 Metz

Buts : Sinayoko (36e, SP), El-Azzouzi (39e) et Danois (89e) pour Auxerre // Hein (45e+1) pour Metz

Le Havre 0-0 Paris FC

