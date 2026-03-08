Le terrible tacle subi par un joueur d'Independiente del Valle

Âmes sensibles s’abstenir. Pour la troisième journée de la première division équatorienne, Independiente del Valle recevait le Mushuc Runa. Si les locaux se sont facilement imposés 3 à 1, la rencontre a surtout été marquée par le nombre de cartons rouges distribués lors des 90 minutes puisque la rencontre s’est achevée à 10 contre 9.

Terrible imagen en Chillo Jijón 🤯 Pronta recuperación @IDV_EC pic.twitter.com/nOnUH5gZfS — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) March 7, 2026

Le premier carton rouge de la partie, donné à Brian Negro peu après l’heure de jeu (62e) a particulièrement marqué les observateurs. Alors que Jean-Pierre Arroyo partait seul au but, le défenseur du Mushuc Runa a stoppé la course de son adversaire avec un tacle d’une infinie violence qui a brisé net le pied du milieu de terrain équatorien. Le club negriazul a publié un communiqué à la fin de la rencontre : « L’Independiente del Valle, face à la blessure regrettable subie par notre joueur Jean Pierre Arroyo Vernaza, remercie profondément les supporters, les clubs et tout le milieu du football pour les nombreux messages, marques d’affection et d’inquiétude qui lui ont été adressés. Ce soutien et cette solidarité sont une source de motivation essentielle qui permettent à Jean Pierre d’affronter cette épreuve avec courage et de revenir plus fort sur les terrains. Nous lui envoyons toute notre force et lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. Toute l’équipe et la famille Independiente del Valle sont à ses côtés dans ces moments difficiles. »

Le genre de tacle qu’on ne veut plus jamais voir dans le football.

