  • Coupe d'Ecosse
  • Quarts
  • Rangers-Celtic (0-0, 2-4 TAB)

Bagarre entre supporters du Celtic et des Rangers après un envahissement de terrain

TB
7 Réactions
Une bien triste image. Le derby de Glasgow entre les Rangers et le Celtic a mal tourné ce dimanche, en huitième de finale de la coupe d’Ecosse. Alors que les Bhoys se sont imposés aux tirs aux buts, plusieurs dizaines de supporters visiteurs ont envahi la pelouse pour célebrer la victoire. De quoi provoquer la colère de leurs homologues des Rangers, qui leur ont alors emboîté le pas, déclenchant une bagarre sur la pelouse.

Des projectiles et autres engins pyrotechniques ont été lancés, avant que la police n’intervienne pour séparer les deux camps, sans pour autant parvenir à faire baisser le niveau de tension. Un triste après-midi, alors que pour la première fois depuis près d’une décennie les supporters visiteurs avaient été autorisés à se déplacer en nombre non restreint.

Pas sûr que le test ne soit reconduit de si tôt…

Wilfried Nancy perd son premier Old Firm

