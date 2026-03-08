Deux supporters ont débranché la VAR pendant un match de D2 allemande

Pourquoi personne n’y a pensé plus tôt ? Drôle de scène en Allemagne. Lors du match de deuxième divison entre Preußen Münster et le Hertha Berlin, deux supporters du club local sont descendus cagoulés des tribunes pour débrancher la VAR au moment où l’arbitre de la rencontre venait la consulter pour accorder un potentiel penalty aux visiteurs. Felix Bickel s’est ainsi retrouvé devant un écran noir.

❌ Sabotage de la VAR 🇩🇪 Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l'arbitre de voir les images à l'écran. Il a donc dû suivre la… pic.twitter.com/5jYdMqcuMA — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026

C’est finalement le camion vidéo, situé à Cologne, qui a dû prendre la décision de siffler la faute sur l’ancien marseillais Michaël Cuisance. Un penalty finalement transformé, avant que les visiteurs ne s’imposent au bout du temps additionnel. « Le SC Preußen Münster regrette cet incident et mettra tout en oeuvre pour identifier et traduire en justice le ou les auteurs, a écrit le club dans un communiqué. Des mesures immédiates ont également été prises afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser qu’il s’agissait d’un acte prémédité. »

Il va falloir faire appel à la VAR pour boucler cette enquête.

