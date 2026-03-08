S’abonner au mag
  • 2. Bundesliga
  • Preußen Münster-Hertha Berlin (1-2)

Deux supporters ont débranché la VAR pendant un match de D2 allemande

TB
4 Réactions
Deux supporters ont débranché la VAR pendant un match de D2 allemande

Pourquoi personne n’y a pensé plus tôt ? Drôle de scène en Allemagne. Lors du match de deuxième divison entre Preußen Münster et le Hertha Berlin, deux supporters du club local sont descendus cagoulés des tribunes pour débrancher la VAR au moment où l’arbitre de la rencontre venait la consulter pour accorder un potentiel penalty aux visiteurs. Felix Bickel s’est ainsi retrouvé devant un écran noir.

C’est finalement le camion vidéo, situé à Cologne, qui a dû prendre la décision de siffler la faute sur l’ancien marseillais Michaël Cuisance. Un penalty finalement transformé, avant que les visiteurs ne s’imposent au bout du temps additionnel. « Le SC Preußen Münster regrette cet incident et mettra tout en oeuvre pour identifier et traduire en justice le ou les auteurs, a écrit le club dans un communiqué. Des mesures immédiates ont également été prises afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser qu’il s’agissait d’un acte prémédité. »

Il va falloir faire appel à la VAR pour boucler cette enquête.

Rennes torpille Nice et met la pression sur Lyon, Lille coince contre Lorient

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Lyon-Paris FC (1-1)
Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Revivez Lyon-Paris FC (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.