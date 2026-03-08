Benfica revient de nulle part pour arracher le nul contre Porto

Benfica 2-2 Porto

Buts : Schjelderup (69e) et Barreiro (88e) pour les Aigles // Froholdt (10e) et Pietuszewski (40e) pour les Dragons

Deux buts partout, balle au centre. Fort de deux buts d’avance à la pause, Porto s’est finalement fait rejoindre sur le gong par Benfica, pour le plus grand bonheur de l’Estádio da Luz (2-2). Le premier coup de poignard est signé Victor Froholdt, parfaitement lancé en profondeur par Varela, quelques minutes à peine après un coup d’envoi retardé par l’utilisation massive de fumigènes par les supporters locaux (0-1, 10e). Un coup de froid qui n’empêche pas Benfica de faire passer plusieurs frayeurs dans le camp de Porto, mais sans succès. Jusqu’à cette nouvelle ouverture, bonifiée cette fois par Oskar Pietuszewski (0-2, 40e).

🚨🇵🇹 | GOAL: WHAT A SENSATIONAL FROM OSKAR PIETUSZEWSKI! WOW! WHAT AN ASSIST FROM GABRI VEIGA! Benfica 0-2 Porto. pic.twitter.com/S810InRTZt — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 8, 2026

Schjelderup en vain

Une avance a priori confortable pour le leader du championnat portugais, mais insuffisante pour forcer Benfica à baisser les bras. Et sur une percée de Dodi Lukebakio, qui trouve le poteau de l’excellent Diogo Costa, c’est Andreas Schjelderup qui suit pour relancer le suspense (1-2, 69e). Ce but redonne espoir aux Benfiquistes. Lequel se matérialise dans les ultimes minutes grâce à Leandro Barreiro, à la tombée d’un long centre de Franjo Ivanović (2-2, 88e). Un point tombé du ciel pour les locaux, même si Porto garde largement la main dans la course au titre avec quatre points d’avance sur le Sporting (et sept sur son adversaire du soir).

Une folie qui aura eu raison des nerfs de José Mourinho, exclu en fin de partie.

