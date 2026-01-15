S’abonner au mag
  • Coupe du Portugal
  • Quarts
  • Porto-Benfica (1-0)

Benfica tombe face à un rival

Les emmerdes, ça vole en escadrille. Déjà mal embarqué en championnat, où il compte dix points de retard sur son rival, Benfica est tombé ce mercredi soir en quarts de finale de Coupe du Portugal face au FC Porto. Les Dragons l’ont emporté par le plus petit écart grâce à une tête fatale du défenseur polonais Jan Bednarek au bout d’un quart d’heure de jeu seulement.

La rencontre était marquée par la première titularisation de Thiago Silva, revenu cet hiver dans sa première écurie européenne, avec la réserve de laquelle il avait disputé 14 rencontres en 2004. À travers ce nouveau succès, les hommes de Francesco Farioli confirment leur forme insolente. Déjà leaders du championnat avec 49 points pris sur 51 possibles, ils sont, pour l’instant, le seul club de D1 à accéder au dernier carré, en attendant le duel entre le Sporting et AVS, prévu entre le 3 et le 5 février. L’autre demi-finale opposera Fafe (D3), tombeur de Braga, et Torreense (D2).

Avec ce deuxième revers de suite, les Lisboètes sont d’ores et déjà éliminés de toutes les coupes portugaises. La mission de José Mourinho pour ne pas terminer avec une saison blanche s’annonce plus que compromise.

