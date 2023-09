Di María offre le Clássico à Benfica

SL Benfica 1-0 FC Porto

But : Di María (68e) pour le SLB

Expulsion : Fabio Cardoso (19e)

Ce grand rendez-vous n’a pas fini de faire du bruit.

Au terme d’un match mouvementé, et notamment marqué par une décision arbitrale plus que litigieuse, Benfica a remporté le Clássico (1-0) comptant pour la septième journée de la Liga Portugal Betclic. Musclé, rythmé, désorganisé et plein de nervosité, ce premier grand rendez-vous du championnat portugais a tenu toutes ses promesses. Et il a finalement viré du côté des hommes de Roger Schmidt grâce à un but d’Ángel Di María en seconde période (1-0, 68e). Le champion du monde était au bon endroit au bon moment dans la surface de réparation pour reprendre un centre dévié de Neres. Sa frappe est d’ailleurs elle aussi contrée avant de prendre la direction des filets. Malheureusement, tout le monde retiendra sûrement l’expulsion étonnante de Fabio Cardoso (19e) avant la première demi-heure de jeu.

Alors qu’Orkun Kokcu tentait de servir David Neres en profondeur, le feu follet brésilien est taclé – proprement ?! – par le défenseur portugais, venu pallier les absences de Pepe et Iván Marcano, tous deux blessés. L’arbitre de la rencontre a tout de suite sorti le soldat de Sérgio Conceição sur cette action. De quoi rendre fou le banc de l’ancien tacticien nantais, alors persuadé que l’homme au sifflet reviendrait sur sa décision. Que nenni. Pas de VAR, et donc expulsion confirmée. Sans ça, le SLB était à deux doigts de faire le break, mais une frappe du milieu turc a heurté le poteau en seconde période avant de sortir (54e). Rien de plus à se mettre sous la dent.

Benfica n’avait plus gagné à la maison face à son plus grand rival depuis 2018. Le succès de ce soir permet donc de briser cette série. Et il faudrait essayer de retenir ça en allant se coucher. (Totalement impossible.)

SL Benfica (4-2-3-1) : Trubin – Bah, António Silva, Otamendi, Aursnes – Neves, Kokcu – Di Maria (J.Mario, 86e), Rafa Silva (Tengstedt, 90+6e), Neres (Jurasek, 86e) – Musa (Cabral, 66e). Entraîneur : Roger Schmidt.

Porto (4-4-2) : Costa – João Mario, Cardoso, Carmo, Wendell (Borges, 80e) – Baro (Zé Pedro, 25e), Eustaquio, Varela (Jaime, 84e), Galeno – Taremi, Pepê (F.Conceição, 80e). Entraîneur : Sergio Conceição.

