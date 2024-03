Sérgio Conceição accusé d’avoir agressé un arbitre et un maire lors d’un tournoi U13

Les parents qui hurlent sur les bords de terrain, le fléau de notre société.

Lors de la Gañafote Cup à Huelva, un tournoi international d’équipes de jeunes, le FC Porto affrontait le Séville FC en finale. Sérgio Conceição et son fils Moisés, footballeur en deuxième division portugaise, étaient présents pour assister au match de José, un autre garçon de l’entraîneur des Dragons. Selon les informations d’A Bola, les deux hommes se seraient montrés particulièrement dissipés pendant le match, et auraient même été jusqu’à agresser l’arbitre ainsi que le maire de Cartaya, Manuel Barroso (à ne pas confondre avec l’ex-président de la Commission européenne).

Le maire explique que la situation a dégénéré après la rencontre. « Alors que l’arbitre s’apprêtait à entrer dans le tunnel, l’un d’eux (Conceição ou son fils, NDLR) l’a giflé, explique Manuel Barroso. J’ai couru et je me suis mis au milieu, faisant office de bouclier. Je leur ai dit : »Qui êtes-vous pour rentrer sur le terrain comme ça ? ». Avec une attitude grotesque et arrogante, ils m’ont dit : »Tu ne sais pas à qui tu parles.’‘ […] Puis ils ont commencé à m’insulter, à me manquer de respect. Ils m’ont poussé, m’ont attrapé par le cou, j’ai essayé de résister en les poussant jusqu’à ce que les autorités arrivent. » Conceiçao a nié les faits dans un communiqué, et compte lui aussi porter plainte contre le maire pour diffamation, selon le journal Record. L’entraîneur portugais estime que c’est Barroso qui a lancé les hostilités en frappant son fils à la poitrine.

On s’occupe comme on peut pendant les trêves internationales…

