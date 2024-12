Le Real paume à Bilbao, Kylian Mbappé foire encore un peno

Athletic Club 2-1 Real Madrid

Buts : Berenguer (53e) & Guruzeta (80e) pour l’Athletic // Bellingham (78e) pour le Real

Quand ça veut pas…

Buteur dimanche à Bernabéu contre Getafe (2-0), Kylian Mbappé est retombé dans ses travers ce mercredi à Bilbao en foirant un penalty, tout comme il l’avait fait à Liverpool une semaine plus tôt. Et comme à Liverpool (2-0), le Real Madrid s’est incliné, à San Mamés (2-1). Après le raté de Kyks – un copier-coller de celui d’Anfiled – face à un Julen Agirrezabala parti du bon côté (68e), Jude Bellingham avait pourtant égalisé (78e), mais Gorka Guruzeta, entré à l’heure de jeu, a planté les Merengues quelques respirations plus tard (80e).

Avec un match de moins, la Casa Blanca possède quatre points de retard sur le Barça, leader de Liga.

