Kylian Mbappé va sortir du silence

La fin du silence.

Il était absent lors des deux derniers rassemblements de l’équipe de France et il connaît des premiers mois compliqués au Real Madrid, malgré quelques buts, mais Kylian Mbappé a enfin décidé de parler. L’attaquant va faire son retour sur la scène médiatique et il a choisi l’émission Clique, diffusée sur Canal+ et présentée par Mouloud Achour, pour revenir sur cette drôle d’année.

Les confidences du dimanche

L’entretien avec le capitaine des Bleus sera diffusé ce dimanche 8 décembre, à 19h30, entre un Strasbourg-Reims et un Saint-Etienne-OM, alors que le Real Madrid et Mbappé joueront la veille, le samedi, sur la pelouse Gérone. Le groupe de la chaîne cryptée n’en dit pour l’instant pas plus sur le contenu et les sujets abordés par le joueur de 25 ans.

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, a choisi Clique pour se confier en exclusivité. pic.twitter.com/mk54dMMBCJ — CLIQUE (@cliquetv) December 4, 2024

On a tous hâte de connaître sa définition d’une clique.

Kylian Mbappé revient sur son absence lors du dernier rassemblement des Bleus