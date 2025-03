La cote de popularité de Kylian Mbappé en chute libre chez les 7-14 ans

Déjà passé de mode ?

La cote de popularité de Kylian Mbappé est en baisse chez les 7-14 ans. C’est ce que rapporte le Journal de Mickey dans son dernier sondage. Numéro un en 2019 et quatrième l’année dernière, l’attaquant du Real Madrid dégringole de sept places en 2025, et n’est que la 11e personnalité préférée des jeunes, malgré sa forme internationale avec son club et son retour en sélection. Ce classement peut s’expliquer par son Euro décevant, sa longue absence qui a suivi en sélection, en plus des problèmes extrasportifs qui ont entaché son image aux yeux du grand public.

Les JO comme événement marquant

Aux yeux des 7-14 ans, Mbappé est dépassé cette année par Antoine Griezmann (5e), Olivier Giroud (7e) et Zinédine Zidane (8e), que des joueurs qui ont mis les Bleus dans le rétro. La nouvelle personnalité préférée des enfants n’est autre que le nageur Léon Marchand, qui a fait vibrer toute la France l’été dernier aux Jeux olympiques de Paris avec quatre médailles d’or olympiques. Il devance le judoka Teddy Riner et le réalisateur Artus, et son jumeau du football de onze places, donc.

