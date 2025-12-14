Lens officialise le rachat du stade Bollaert

Comment rendre le PSG encore plus jaloux.

Le RC Lens a officialisé ce dimanche le rachat de son stade Bollaert, à quelques heures d’y recevoir l’OGC Nice. « C’est un moment important pour le club, historique mais aussi nature. C’est un élément très important de notre patrimoine, il est reconnu comme étant un monument historique », s’est félicité le président Joseph Oughourlian au cours d’une conférence de presse organisée pour l’occasion.

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒏𝒐𝒖𝒔, 𝒃𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒛 𝒗𝒐𝒖𝒔. 🏟 Le RC Lens a le plaisir indicible d’annoncer la signature d’un accord entérinant l’acquisition du stade Bollaert-Delelis. Désormais dans le patrimoine du club, l’antre s’inscrit un peu plus comme le… pic.twitter.com/Nhj5Az7WPr — Racing Club de Lens (@RCLens) December 14, 2025

Cette vente avait été annoncée au printemps dernier, lorsque le conseil municipal de Lens s’était prononcé en faveur d’une vente à hauteur d’environ 40 millions d’euros. Une annonce lors de laquelle les Sang et Or se sont également engagés à ne pas procéder au moindre naming pendant les 20 prochaines années.

