Lens officialise le rachat du stade Bollaert

TB
Comment rendre le PSG encore plus jaloux.

Le RC Lens a officialisé ce dimanche le rachat de son stade Bollaert, à quelques heures d’y recevoir l’OGC Nice. « C’est un moment important pour le club, historique mais aussi nature. C’est un élément très important de notre patrimoine, il est reconnu comme étant un monument historique », s’est félicité le président Joseph Oughourlian au cours d’une conférence de presse organisée pour l’occasion.

Cette vente avait été annoncée au printemps dernier, lorsque le conseil municipal de Lens s’était prononcé en faveur d’une vente à hauteur d’environ 40 millions d’euros. Une annonce lors de laquelle les Sang et Or se sont également engagés à ne pas procéder au moindre naming pendant les 20 prochaines années.

Le club que tous les autres rêvent d’être.

