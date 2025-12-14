Lyon se contente du minimum face au Havre

Lyon 1-0 Le Havre

But : Šulc (52e) pour l’OL

La semaine parfaite.

Vainqueur face à Go Ahead Eagles jeudi en Ligue Europa (2-1), l’Olympique lyonnais a continué sa belle semaine en s’imposant dans la douleur face à au Havre (1-0) au Groupama Stadium. Ce succès permet à l’OL de conserver sa place dans le top 5 de Ligue 1.

Au plus mal mentalement après avoir enchaîné 5 matchs sans connaître la victoire en Ligue 1, Le Havre a eu du mal à entrer dans la rencontre. Sauf que Martín Satriano ne profite pas des imprécisions de la défense du HAC en envoyant son coup de boule sur la transversale (2e). Dans la foulée, les Lyonnais demandent un penalty pour une potentielle main de Loïc Nego (7e). L’action a nécessité une VAR de 5 minutes pour que l’arbitre aille finalement voir de lui-même que la frappe de Tolisso a touché la tête du défenseur havrais.

Le Havre manque un nouveau penalty

Le Havre tente petit à petit de se montrer dangereux, et sur un corner, Tyler Morton tire le maillot de Gautier Lloris au moment où le frère de Hugo saute pour reprendre le ballon de la tête et offre un penalty au HAC. Une semaine après avoir envoyé son penalty en tribunes face au Paris FC, Issa Soumaré veut se racheter, mais sa tentative est repoussée par Dominik Greif (37e). C’est le troisième penalty manqué par Le Havre sur leurs 4 dernières tentatives.

Motivés par cet arrêt de leur gardien, les Lyonnais repartent de l’avant. Et si Pavel Šulc bute une première fois sur Mory Diaw avant la pause (43e), il ne tremblera pas au retour des vestiaires pour reprendre d’une jolie tête plongeante un centre déposé par Alfonso Moreira (1-0, 51e).

Lyon continue de pousser jusqu’au coup de sifflet final, mais sans pouvoir inscrire le but du K-O. De quoi laisser les hommes de Didier Digard en vie, mais Mbwana Samatta seul à bout portant tombe sur un Dominik Greif des grands jours (68e). Paulo Fonseca peut souffler : sa première sur le banc au Groupama Stadium depuis son retour de suspension est un succès.

La Greif a bien pris à Lyon.

