La séquence très mignonne entre Ibrahim Mbaye et un enfant après Metz-PSG

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 s’associent à la CNAPE (Confédération Nationale des Associations de la Protection de l’Enfance) tout au long de ce dernier week-end de championnat avant les Fêtes pour offrir de beaux moments à des enfants. Homme du match lors de la victoire du PSG à Metz, Ibrahim Mbaye a offert un instant de rêve au jeune Thyméo. « J’avais une question, je ne sais pas si tu vas être d’accord, mais est-ce que tu peux me donner ton maillot ? », lui a demandé le jeune homme.

Un moment très spécial vécu par Thyméo grâce à Ibrahim Mbaye 💙 Élu homme du match Essilor et à nouveau décisif avec le @PSG_inside comme lors des deux derniers matchs 🌟 #1TEAM pic.twitter.com/gdZtRoaBIQ — L1+ (@ligue1plus) December 13, 2025

Tout ému de voir le jeune ailier parisien enlever sa tunique pour la lui offrir, le jeune homme lui a fait un gros câlin. « Attends je te fais un bisou », lui a-t-il réclamé avant de le quitter. Tout au long du week-end, plus de 70 enfants sont invités sur chaque rencontre pour vivre ce genre de moments, en remettant notamment les trophées d’hommes du match après chaque rencontre.

Une magnifique initiative.

