S’abonner au mag
  • France
  • PSG

La séquence très mignonne entre Ibrahim Mbaye et un enfant après Metz-PSG

TB
La séquence très mignonne entre Ibrahim Mbaye et un enfant après Metz-PSG

Titi, mais aussi Père Noël.

Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 s’associent à la CNAPE (Confédération Nationale des Associations de la Protection de l’Enfance) tout au long de ce dernier week-end de championnat avant les Fêtes pour offrir de beaux moments à des enfants. Homme du match lors de la victoire du PSG à Metz, Ibrahim Mbaye a offert un instant de rêve au jeune Thyméo. « J’avais une question, je ne sais pas si tu vas être d’accord, mais est-ce que tu peux me donner ton maillot ? », lui a demandé le jeune homme.

Tout ému de voir le jeune ailier parisien enlever sa tunique pour la lui offrir, le jeune homme lui a fait un gros câlin. « Attends je te fais un bisou », lui a-t-il réclamé avant de le quitter. Tout au long du week-end, plus de 70 enfants sont invités sur chaque rencontre pour vivre ce genre de moments, en remettant notamment les trophées d’hommes du match après chaque rencontre.

Une magnifique initiative.

Bousculé, le PSG s’en sort à Metz

TB

À lire aussi
23
Revivez Metz-PSG (2-3)
  • Ligue 1
  • J16
  • Metz-PSG
Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)

Revivez Metz-PSG (2-3)
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!