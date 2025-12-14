Le Bayern Munich accroché par la lanterne rouge

Bayern Munich 2-2 Mayence

Buts : Karl (29e) et Kane (87e sp) pour le Bayern // Potulski (45e) et Lee (67e) pour Mayence

Le Bayern Munich est humain.

Véritable machine de guerre depuis cet été, le Bayern Munich a calé pour la première fois de la saison à l’Allianz Arena (2-2) où les Bavarois s’étaient toujours imposé depuis avril dernier toutes compétitions confondues. L’auteur de cet exploit n’est pas le Borussia Dortmund, ni Leverkusen ni même Leipzig mais bien Mayence, lanterne rouge en Bundesliga.

Tout avait parfaitement débuté pourtant pour les Bavarois qui ont buté à plusieurs reprises sur un immense Daniel Batz avant de voir la pépite Lennart Karl ouvrir le score tel un renard des surfaces sur un service parfait de Serge Gnabry (1-0, 29e).

18 buts pour Kane en Bundesliga

Les supporters connaissent alors le scénario : le Bayern va dérouler et en planter 4 ou 5 à cette formation qui reste sur 9 matchs sans victoire en Bundesliga. Sauf que Mayence a décidé d’arrêter d’être un paillasson et a surpris l’Allianz Arena en revenant au score juste avant la pause sur un coup de casque de Kacper Potulski (1-1, 45e). Avant de prendre l’avantage sur une tête encore plus belle du coréen Jae-sung Lee (1-2, 67e).

Sauf que le Bayern a décidé qu’il ne voulait pas perdre cette saison en Bundesliga. Alors lorsque Kacper Potulski offre un penalty après un tirage de maillot sur Harry Kane, l’Anglais ne se fait pas prier pour le transformer et inscrire son 18e but de la saison en championnat (2-2, 87e). Cruel pour Mayence.

Le Bayern Munich n’a plus que 9 points d’avance en championnat. Tout est relancé.

