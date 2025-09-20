Le Bayern poursuit son sans-faute, première depuis 2018 à Hambourg

4 buts par match, petit aprèm en Allemagne.

Harry Kane et le Bayern poursuivent leur balade. L’Anglais a marqué ses sixième, septième et huitième buts de la saison de Bundesliga (en quatre matchs, logique). Face à un Hoffenheim fébrile et timide, l’Anglais a été tranquille : un but avant la mi-temps, deux autres ensuite, sur des penaltys très bien tirés. On n’est que mi-septembre, et il a déjà marqué deux triplés et quatorze buts cette saison. Sous son tee-shirt blanc et sa jolie casquette, Vincent Kompany n’a même pas sué. Son Bayern a remporté ses quatre matchs de Bundesliga.

Hambourg de retour

Ailleurs, Dominik Kohr a eu la bonne idée de marquer avant de se faire exclure avec Mayence. Un carton écopé en début de seconde période qui fut sans importance puisque son équipe en a mis deux autres à Augsbourg (4-1). Les locaux perdent pour la troisième fois d’affilée, aïe. Européen cette saison, Mayence gagne pour la première fois de l’année et se réveille.

Tout l’inverse du Werder, qui perd lourdement contre Fribourg, alors qu’il accueille le Bayern la semaine prochaine (0-3). Enfin, deuxième buteur face à Heidenheim (2-1), le Français Rayan Philippe, formé à Dijon, a permis à Hambourg de remporter sa première victoire en Bundesliga depuis 2018. Soit 2 688 jours. Heidenheim, lui, reste sans point.

C’est la fête à Hambourg.

Augsbourg 1-4 Mayence

Buts : Essende (83e) pour Augsbourg // Sano (14e), Kohr (26e), Nebel (60e) et Sieb pour (69e) Mayence

Expulsion : Kohr (53e) côté Mayence

Hambourg 2-1 Heidenheim

Buts : Vuskovic (42e) et Philippe (59e) pour Hambourg // Kolle (90e+3) pour Heidenheim

Hoffenheim 1-4 Bayern Munich

Buts : Coufal (82e) // Kane (44e, SP 48e et SP 77e) et Gnabry (90e+9) pour le Bayern

Werder Brême 0-3 Fribourg

Buts : Grifo (33e), Adamu (54e) et Coulibaly (CSC 75e) pour Fribourg

Le Bayern de l’énorme Kane bat les champions du monde