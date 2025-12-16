S’abonner au mag
Tous les matchs et une hausse des prix : du changement pour Ligue 1+ en 2026

Tous les matchs et une hausse des prix : du changement pour Ligue 1+ en 2026

Faire du Ligue 1+ avec du +.

Tous les matchs du championnat de France seront diffusée sur la plateforme de la Ligue à compter la saison 2026-2027. C’est ce qui s’est décidé ce mardi après-midi, à l’unanimité, au collège de la L1, selon les informations de L’Équipe. La chaîne va donc récupérer dès l’été prochain la neuvième rencontre, actuellement diffusée par Bein Sports le samedi après-midi.

Une hausse des tarifs… avec des remises ?

Le conflit entre les deux parties aura eu raison de la patience des des clubs, alors que beIN et LFP Media se chamaillent depuis le début de saison autour des restrictions de diffusion notamment. Au point que le groupe franco-qatarien, qui doit verser près de 80 millions d’euros annuels pour son affiche, n’a pas réglé la totalité de ses dernières factures.

Les neufs matchs de chaque journée seront donc retransmis en direct sur Ligue 1+ avec, sans surprise, une conséquence sur les tarifs. L’abonnement pourrait passer à 19,99 euros par mois, accompagné de systèmes de remise pour ne pas froisser les abonnés actuels, toujours selon le quotidien. Nicolas de Tavernost estimerait que le départ de beIN Sports ne devrait pas un trop gros impact sur les revenus des clubs, entre la hausse des souscriptions et l’utilisation du fonds de réserve.

Super, le mercato d’hiver arrive pour remplir des caisses.

Flamengo, pour refaire danser le Brésil

