Droits TV : Ligue 1+ et Bein Sports s’opposent sur le match du samedi

Personne ne veut d’un Angers-Lorient ?

Depuis son retour comme diffuseur de la Ligue 1, Bein Sports est en conflit permanent avec la Ligue de football professionnel. Outre le litige financier l’opposant à la LFP (au 5 août, la chaîne n’a payé que 14 des 18 millions d’euros prévus pour la première échéance de diffusion de l’affiche du samedi 17 heures, pour un total de 78,5 millions annuels), Bein se retrouve aujourd’hui face à un problème contractuel.

La Ligue voudrait récupérer son match rapidement

En effet, comme le précise L’Équipe, LFP Media – branche audiovisuelle de la Ligue – peut récupérer ce fameux match du samedi ou bien le laisser à Bein Sports, à l’issue de la saison en cours. À l’inverse, si LFP Media décide de prolonger son bail d’un an avec Bein, ce sera à la chaîne qatarienne de décider si elle souhaite, ou non, poursuivre l’aventure, à l’issue de la saison 2026-2027 (le contrat entre les deux parties prend fin en 2029).

Le 4 septembre dernier, Florent Houzot, directeur de la rédaction de Bein Sports, estimait que les conditions fixées par la Ligue n’étaient pas « très claires. » Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media souhaiterait, lui, récupérer ce match du samedi, afin d’offrir un programme complet aux abonnés de Ligue 1+.

Dans ce cas, où trouvera-t-il les 78,5 millions ?

Aurélien Tchouaméni inaugure un stade à son nom en Gironde