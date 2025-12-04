S’abonner au mag
Ludovic Ajorque : « Je ne suis pas Ronaldinho ou Messi, mais... »

VM
Un grantatakan, un vrai.

En Ligue 1, les buteurs de plus d’1,90 mètre sont souvent associés au cliché du bourrin, tout juste bon à planter de la tête en fin de chaîne. Et pour certains, Ludovic Ajorque n’échappe pas à cette idée reçue.

Pourtant, dans le portrait du buteur de Brest dressé dans le nouveau numéro de So Foot, son ancien coach strasbourgeois Thierry Laurey révèle déceler chez Ludo une panoplie bien plus riche que celle de l’attaquant pivot lambda : « Honnêtement, dans le championnat de France, peu de joueurs sont capable de faire ce qu’il sait faire : lire les bonnes zones, faire une passe décisive de l’extérieur […], apporter dans les airs, finir … » Profil plus Ibra que Peter Crouch, donc.

Il n’a pas osé gratter un maillot en Ligue des champions

Demandez au Lensois Adrien Thomasson, ex-coéquipier à Strasbourg, qui doit désormais se le coltiner deux fois par an minimum : « En analysant Brest, mes coachs à Lens se rendent compte à chaque fois que c’est lui le joueur le plus important. » Pas vraiment l’image d’une simple menace sur corner.  Et que pense le principal intéressé de son jeu ? « Je ne suis pas Ronaldinho ou Messi, mais je suis quelqu’un qui aime jouer avec les pieds. »

Dans le So Foot de décembre, découvrez comme vous ne l’avez jamais vu celui à qui « il peut […] arriver de baisser la tête » quand il est mis en lumière, qui a kiffé « être moins regardé que les joueurs allemands » à Mayence pour se faire quelques restos, qui regrette les a priori de nonchalance trop souvent attribués aux Réunionnais, ou encore qui n’a pas osé gratter un maillot adverse en Ligue des champions.

Ce sont surtout ceux qui n’ont pas eu le maillot du grand Ajorque qui peuvent le regretter.

Un bijou de Magnetti douche la Meinau

