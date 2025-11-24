Ce qu’il faut retenir de la 13e journée de Ligue 1

Le carton du week-end

Existe-t-il meilleure manière de démarrer un week-end que d’aller coller une fessée à un rival historique sur sa pelouse, avant de regarder tranquillement ses concurrents directs s’écharper pendant deux jours ? Ce sont exactement les 48 heures qu’ont vécues les Marseillais, en démonstration à Nice (1-5). Avec en prime trois attaquants à la fois buteurs et auteurs d’une prestation de grande qualité, histoire d’engranger un maximum de confiance. Un récital qui leur aura permis de passer une journée dans la peau du leader en attendant de voir le PSG remettre les choses au clair, mais qui confirme surtout qu’il pourrait bien y avoir match cette saison, en haut de notre championnat.

Le goleador inattendu du week-end

Une lutte à laquelle pourrait s’inviter Lens, toujours sur les talons des deux cadors après une nouvelle démonstration de force contre Strasbourg (1-0). Un succès acquis grâce à un gamin de 20 ans, défenseur international burkinabè encore inconnu du grand public il y a quelques semaines : Ismaëlo Ganiou. Alors que Florian Thauvin et compagnie ont longtemps buté sur le géant Mike Penders, ce pur produit du centre de formation lensois est venu faire la différence à la tombée d’un coup franc en seconde période. Une magnifique manière de sortir de l’anonymat.

Le but contre son camp polémique du week-end

M. Buquet a-t-il eu raison d’accorder le but de Chidozie Awaziem contre son camp, à quelques secondes de la mi-temps entre Nantes et Lorient ? Avant de répondre, le contexte : sur un centre de Bamo Meïté, le défenseur nantais se jette pour couper devant Sambou Soumano, en position de hors-jeu claire, et dévie le ballon dans son propre but. Difficile d’imaginer qu’il serait intervenu de la même manière sans la présence de l’attaquant des Merlus dans son dos, ni qu’Anthony Lopes serait sorti de la sorte, et pourtant. Heureusement, le Nigérian s’est également mué en sauveur, venant égaliser dans les derniers instants (1-1). Suffisant pour calmer la colère des Canaris ? Cette fois, on peut répondre clairement : pas vraiment. « Je ne sais pas pourquoi personne ne respecte notre club », a part exemple balancé le coach Luís Castro sur Ligue 1+.

Le come-back du week-end

811 jours plus tard. Le temps aura forcément semblé long à Paul Pogba, qui a fait ses grands débuts en Ligue 1 à Rennes, plus de deux ans après son dernier match professionnel. Un événement attendu depuis plusieurs semaines et salué par tout le Roazhon Park (bien heureux également de voir son équipe démanteler l’ASM pièce par pièce : 4-1, score final). Une petite dizaine de minutes qui en appellent forcément d’autres, probablement dès la semaine prochaine devant ses supporters face… au PSG. Une seule certitude : la Ligue 1 a un nouveau nom à scruter de très, très près.

Le papy revanchard du week-end

Huit matchs sans marquer (la pire série de sa carrière en Ligue 1), une incertitude grandissante sur sa capacité à porter l’attaque du LOSC chaque week-end et une titularisation de son concurrent Hamza Igamane (certes à ses côtés et non pas à sa place) : les doutes ne pouvaient plus durer pour Olivier Giroud. Alors quand son équipe s’est retrouvée menée par le Paris FC, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus est sorti de son chapeau. Une finition tout en spontanéité sur une galette de Romain Perraud et un penalty parfaitement frappé : voici le premier doublé du bonhomme dans le Nord, histoire de renverser la situation (4-2).

Le « Fergie Time » du week-end

Une victoire arrachée à la dixième minute du temps additionnel, cela fait forcément du bien. Encore plus lorsqu’il s’agit de la première depuis près de deux mois, qu’elle vient après trois buts marqués après quatre matchs sans trouver le chemin des filets, ou encore qu’elle évite de plonger dans la zone de relégation tout en faisant redescendre un concurrent direct sur Terre. Contre Metz, qui restait sur trois victoires, Brest a mené deux fois au score, s’est fait bêtement rejoindre à chaque fois et a cru avoir laissé passer sa chance en voyant Romain Del Castillo rater un premier penalty à l’entame du temps additionnel. Mais le maître à jouer breton s’est vu offrir une deuxième chance quelques minutes plus tard pour délivrer tout un club (3-2). Et pousser un immense « ouf » de soulagement.

La panne du week-end

Si Brest a retrouvé le chemin des filets, il est encore une équipe qui court après un but depuis… le 19 octobre, soit désormais cinq rencontres sans rien avoir à célébrer. Une série qui a vu cette AJ Auxerre maudite devenir lanterne rouge de Ligue 1, avant de prendre une tournure encore plus cruelle face à Lyon. Avec un but refusé au tout jeune Rudy Matondo tout d’abord, pour un contact préalable entre Sekou Mara et Clinton Mata. Puis un penalty raté par un Lassine Sinayoko décidément bien loin de son niveau du mois d’août, avant de nombreux arrêts de Dominik Greif. Les Auxerrois pourront au moins se consoler avec le point du nul, grâce à une belle prestation de l’autre côté du pré (0-0).

