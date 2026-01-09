Le capitaine du Nigeria propose de payer lui-même les primes à ses coéquipiers

Faut leur dire que les virements passent pas les lundis. Ambiance bizarre chez les Super Eagles à l’approche du choc face à l’Algérie. Primes toujours pas versées, rumeurs de boycott, valises pas prêtes… alors Wilfred Ndidi a décidé de faire le boulot de tout le monde.

Le capitaine a calmé le vestiaire à sa manière selon le journaliste Olúwashínà Okeleji : « Je pousse l’équipe à s’entraîner et à jouer contre l’Algérie. Je le fais depuis le deuxième match. » Et surtout cette punchline qui a fait lever quelques sourcils : « J’ai promis au staff et aux joueurs que je paierai moi-même les primes si les autorités ne le font pas avant samedi. » Capitaine, milieu défensif, banquier : Ndidi coche toutes les cases.

Capo dei capi

Le message est clair : pas question de flinguer une CAN pour une histoire de sous. « Je ne veux pas que ces primes impayées affectent notre préparation », a encore insisté l’ancien de Leicester, histoire de remettre tout le monde dans le droit chemin. Pendant que la fédé traîne, le capitaine avance les pions, et potentiellement les billets. Reste à savoir si cette mise au point suffira à transformer la galère administrative en carburant sur le terrain.

Peut-être leur ajouter un autre supplément pour mieux couvrir Boulbina