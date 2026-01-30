Roberto De Zerbi demande du temps et de la stabilité à l’OM

Qu’est-ce qui cloche, docteur ? C’est la question à laquelle Roberto De Zerbi a tenté de répondre, ce vendredi soir, après une semaine marquée par la claque reçue par l’OM à Bruges en Ligue des champions.

En conférence de presse, l’entraîneur italien a tenu à rappeler que « l’OM est une grande équipe qui joue avec des joueurs qui sont ensemble depuis trop peu de temps. L’équipe a besoin de temps et de connaissance des joueurs pour progresser. Il y a toujours six ou sept changements chaque saison, c’est dur d’être compétitif. C’est ce que mérite Marseille, ce n’est pas une excuse. » Un message envoyé à Pablo Longoria et Medhi Benatia, connus pour être très actifs sur le mercato, dans le sens des départs comme des arrivées ? Possible.

« Une grande équipe se construit avec de la cohésion »

« Une grande équipe se construit avec de la cohésion, a insisté De Zerbi, dans des propos relayés par La Provence. On a amené 12 joueurs, on a encore Timber et Nwaneri qui arrivent qui sont deux grands joueurs, on a besoin de temps. Les joueurs m’ont toujours suivi, avec leur caractère qui est différent du mien. Je comprends que certains ne soient pas contents de leur temps de jeu, mais j’ai toujours eu de bonnes relations avec mes joueurs. Quand je n’étais pas suivi, c’est du point de vue du football, pas du point de vue mental. Il n’y a pas de friction liée à la défaite. »

Et ça commence peut-être par trouver un vrai onze type plutôt que de tenter 30 compos en 30 matchs.

