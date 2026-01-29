Roberto De Zerbi a-t-il aligné 30 compos différentes en 30 matchs cette saison ?

La statistique est tombée dans la soirée de mardi avant le drame de l’OM contre Bruges : Roberto De Zerbi aurait aligné 30 compositions d’équipes différentes en 30 matchs disputés par Marseille cette saison. Allez, petit fact-checking .

C’est une statistique qui a tourné, ce mercredi, au moment de découvrir le onze aligné par Roberto De Zerbi contre le Club Bruges en Ligue des champions avant le drame : le technicien italien aurait aligné 30 compositions différentes en 30 matchs de l’OM cette saison, toutes compétitions confondues, selon l’excellent Statsdufoot. Vrai ou faux ? Réponse : totalement vrai.

Le laboratoire de De Zerbi

De Zerbi n’a en effet jamais concocté un onze identique en cette saison 2025-2026, ce qui est à la fois surprenant et assez commun chez les clubs possédant un large effectif et jouant sur plusieurs tableaux à la fois (demandez à Luis Enrique s’il ne bricole pas, lui aussi…). Si une colonne vertébrale se dégage à Marseille cette saison, avec des joueurs cadres très utilisés (26 titularisations pour Rulli, 25 pour Greenwood et Højbjerg, 22 pour Pavard, 21 pour Aguerd, 20 pour Emerson, 19 pour Weah et 18 pour Balerdi), rares sont les compositions quasiment identiques. On retrouve ainsi trois occurrences où seul un joueur diffère entre deux XI (Gomes > Vermeeren entre les matchs contre Brest et Angers ; Kondogia > O’Riley entre ceux contre Nice et Le Havre ; Vermeeren > Kondogbia entre les rencontres face à Lille et Monaco).

💬​ Roberto De Zerbi, après l'élimination de l'OM en Ligue des champions : « On a mérité notre défaite. [...] C'est une élimination lourde et difficile à accepter » pic.twitter.com/JnrvWTO2Ap — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 28, 2026

Avec un effectif instable, qui est amené à bouger lors de chaque mercato, De Zerbi ajoute un peu plus d’instabilité et ne semble pas avoir trouvé une vraie équipe type cette saison. Des joueurs apparaissent puis disparaissent (Vaz, Bakola, Vermeeren, O’Riley, Nadir…), les combinaisons se multiplient, et ce laboratoire géant peut-il vraiment favoriser les connexions et les repères entre les joueurs ? « On souffre d’une irrégularité trop évidente… », déplorait RDZ au Jan Breydel Stadion, mais n’en est-il pas le premier responsable ? Les questions vont se poser, encore et encore, dans les heures, jours, semaines à venir, en attendant de savoir si dans le triptyque Paris FC-Rennes-PSG qui se profile (et qui sera déterminant), De Zerbi mettra fin à cette drôle de série de 30 compositions différentes en 30 matchs.

Les 30 compositions d’équipes de l’OM cette saison

→ Rennes-OM (L1, J1) : Rulli – Egan-Riley, Balerdi, Kondogbia, Murillo – Gomes, Højbjerg – Greenwood, Rabiot, Rowe – Gouiri.

→ OM-Paris FC (L1, J2) : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Garcia – Gomes, Højbjerg – Greenwood, Gouiri, Weah – Aubameyang.

→ OL-OM (L1, J3) : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Weah – Gomes, Højbjerg – Greenwood, Nadir, Traoré – Aubameyang.

→ OM-Lorient (L1, J4) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Medina – Kondogbia, Gomes – Greenwood, Nadir, Weah – Gouiri.

→ Real Madrid-OM (C1, J1) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina, Emerson – Kondogbia, Højbjerg – Greenwood, O’Riley, Weah – Aubameyang.

→ OM-PSG (L1, J5) : Rulli – Pavard, Aguerd, Balerdi – Weah, O’Riley, Højbjerg, Emerson – Greenwood, Gouiri, Paixão.

→ Strasbourg-OM (L1, J6) : Rulli – Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina – Gomes, Højbjerg – Weah, O’Riley, Paixão – Gouiri.

→ OM-Ajax (C1, J2) : Rulli – Pavard, Medina, Aguerd, Emerson – O’Riley, Vermeeren – Greenwood, Nadir, Paixão – Aubameyang.

→ Metz-OM (L1, J7) : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – O’Riley, Højbjerg – Greenwood, Gomes, Paixão – Vaz.

→ OM-Le Havre (L1, J8) : De Lange – Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson – O’Riley, Højbjerg – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang.

→ Sporting-OM (C1, J3) : Rulli – Pavard, Aguerd, Balerdi – Weah, Vermeeren, Højbjerg, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

→ Lens-OM (L1, J9) : Rulli – Weah, Aguerd, Pavard, Emerson, Murillo – O’Riley, Vermeeren – Greenwood, Paixão – Vaz.

→ OM-Angers (L1, J10) : Rulli – Murillo, Egan-Riley, Aguerd, Emerson – Vermeeren, Højbjerg – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang.

→ Auxerre-OM (L1, J11) : Rulli – Emerson, Egan-Riley, Pavard – Murillo, O’Riley, Gomes, Højbjerg, Garcia – Aubameyang, Vaz.

→ OM-Atalanta (C1, J4) : Rulli – Pavard, Egan-Riley, Aguerd – Murillo, O’Riley, Højbjerg, Garcia – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

→ OM-Brest (L1, J12) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Vermeeren, Højbjerg – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang.

→ Nice-OM (L1, J13) : De Lange – Weah, Pavard, Balerdi, Emerson – Kondogbia, Vermeeren – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang.

→ OM-Newcastle (C1, J5) : Rulli, Weah, Pavard, Balerdi, Emerson – Vermeeren, Højbjerg – Greenwood, Bakola, Paixão – Aubameyang.

→ OM-Toulouse (L1, J14) : Rulli – Weah, Pavard, Aguerd, Emerson – Nadir, Højbjerg – Greenwood, Gomes, Paixão – Aubameyang.

→ Lille-OM (L1, J15) : Rulli – Pavard, Aguerd, Balerdi – Weah, Kondogbia, Vermeeren, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

→ Union SG-OM (C1, J6) : Rulli – Murillo, Aguerd, Emerson – Weah, Højbjerg, Vermeeren, Paixão – O’Riley – Greenwood, Aubameyang.

→ OM-Monaco (L1, J16) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Kondogbia, Højbjerg – Greenwood, Vermeeren, Weah – Aubameyang.

→ Bourg-en-Bresse-OM (CDF, 32es) : De Lange – Emerson, Balerdi, Pavard – Weah, O’Riley, Højbjerg, Paixão – Gomes – Greenwood, Maupay.

→ OM-Nantes (L1, J17) : Rulli – Pavard, Egan-Riley, Medina – Weah, Vermeeren, Højbjerg, Emerson – Greenwood, Aubameyang, Paixão.

→ PSG-OM (TDC) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina – Weah, Kondogbia, Højbjerg, Emerson – Greenwood, Gouiri, Paixão.

→ Bayeux-OM (CDF, 16es) : De Lange – Murillo, Pavard, Medina, Emerson – Nadir, Gomes – Greenwood, O’Riley, Traoré – Gouiri.

→ Angers-OM (L1, J18) : Rulli – Murillo, Balerdi, Medina, Emerson – Nadir, Højbjerg – Weah, Greenwood, Traoré – Gouiri.

→ OM-Liverpool (C1, J7) : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina, Murillo – Weah, Kondogbia, Højbjerg, Traoré – Greenwood, Gouiri.

→ OM-Lens (L1, J19) : Rulli – Medina, Aguerd, Balerdi – Weah, Timber, Højbjerg, Paixão – Nwaneri, Gouiri, Traoré.

→ Club Bruges-OM (C1, J8) : Rulli – Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina – Kondogbia, Højbjerg – Greenwood, Traoré, Weah – Gouiri.

Geoffrey Kondogbia n'a pas honte après l'élimination de l'OM à Bruges