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Ferland Mendy re-re-re-rechute

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Ferland Mendy re-re-re-rechute

« Elle me dit qu’elle a mal, elle veut que j’sois son Mendycament », chantonnait Niska, quel classique. Ferland Mendy retrouve son classique à lui : la table de soins. Alors qu’il était tout fraîchement revenu sur les terrains, le latéral du Real Madrid s’est blessé lors de la victoire des siens 3-0 contre Manchester City en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Sorti à la pause, Mendy a poussé son coach, Álvaro Arbeloa, à sortir son meilleur verdict médical. « Ça ne sent pas bon », analysent les narines de l’entraîneur espagnol à la fin du match.

Ça pue, encore

Dans un communiqué, le Real Madrid explique que « suite aux examens effectués par les services médicaux du Real Madrid sur Ferland Mendy, une lésion musculaire du biceps fémoral de la jambe droite a été diagnostiquée » et indique que « son rétablissement sera suivi de près ». C’est la moindre des choses. Depuis son arrivée au Real en 2019, Mendy a manqué 124 matchs pour cause de blessures…

Au moins, il pourra partir en vacances avec Alphonso Davies.

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