S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Atlético de Madrid-Barcelone (1-2)

« Mamma mia », Diego Simeone fan du Barça

MBC
6 Réactions
«<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Mamma mia<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>», Diego Simeone fan du Barça

Complimenter l’adversaire pour mieux saluer la performance de ses joueurs ? C’est comme ça qu’on pourrait résumer la réaction de Diego Simeone à la suite de la qualification de l’Atlético de Madrid en demi-finales de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, « une équipe fantastique. » « Mamma mia, comment ils jouent. Éliminer le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions n’est pas une chose facile », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Messi et Yamal dans le même panier

El Cholo s’est même offert une comparaison osée entre Lionel Messi et Lamine Yamal. « Nous avons affronté le Barça de Messi, le Barça de Yamal, et nous l’avons fait », indiquait Simeone en référence au quart de finale remporté par l’Atlético contre le FC Barcelone de la Pulga en 2016.

Malgré la qualification, le technicien argentin a aussi avoué que son équipe a sorti ses tripes pour éviter l’élimination. « Nous avons commis deux erreurs qui se paient immédiatement dans ce genre de matchs. C’était une équipe difficile à contenir, mais nous avons fourni un effort considérable après avoir été menés 0-2 et nous sommes parvenus à revenir dans le match et à garder notre sang-froid. »

Simeone garder son sang-froid ? Pas à nous.

Antoine Griezmann reçoit les louanges d’une autre légende

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Logo de l'équipe Atlético de Madrid
Griezmann prend son pied
  • C1
  • Quarts
  • Atlético-Barcelone (1-2)
Griezmann prend son pied

Griezmann prend son pied

Griezmann prend son pied
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
148
43
02
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.