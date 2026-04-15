« Mamma mia », Diego Simeone fan du Barça

Complimenter l’adversaire pour mieux saluer la performance de ses joueurs ? C’est comme ça qu’on pourrait résumer la réaction de Diego Simeone à la suite de la qualification de l’Atlético de Madrid en demi-finales de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, « une équipe fantastique. » « Mamma mia, comment ils jouent. Éliminer le Barça en quarts de finale de la Ligue des champions n’est pas une chose facile », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Messi et Yamal dans le même panier

El Cholo s’est même offert une comparaison osée entre Lionel Messi et Lamine Yamal. « Nous avons affronté le Barça de Messi, le Barça de Yamal, et nous l’avons fait », indiquait Simeone en référence au quart de finale remporté par l’Atlético contre le FC Barcelone de la Pulga en 2016.

Malgré la qualification, le technicien argentin a aussi avoué que son équipe a sorti ses tripes pour éviter l’élimination. « Nous avons commis deux erreurs qui se paient immédiatement dans ce genre de matchs. C’était une équipe difficile à contenir, mais nous avons fourni un effort considérable après avoir été menés 0-2 et nous sommes parvenus à revenir dans le match et à garder notre sang-froid. »

Simeone garder son sang-froid ? Pas à nous.

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