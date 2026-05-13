Mbappé face au Rassemblement national : votez Kylian

Un petit post de Jordan Bardella, en réponse aux prises de position de Kylian Mbappé, a suffi pour nous rappeler que le RN n’a finalement pas tellement changé et qu’il ne comprend toujours pas le foot.

Kylian Mbappé, contrairement à l’image qui a été construite autour de lui, a souvent pris position sur les sujets de société, insistant sur sa liberté d’expression en tant que citoyen français (une liberté d’expression qui ne saurait être le privilège des éditorialistes de C-News). Alors que se dessine clairement une possible accession au pouvoir du Rassemblement national, le capitaine des Bleus a de nouveau tenu des paroles fortes et assez simples, quasiment un service minimum, dans une interview accordée à Vanity Fair le 12 mai : « Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes. » Ce positionnement n’est ni nouveau ni surprenant. Il avait par le passé, notamment lors des élections législatives, appelé à s’opposer à l’extrême droite : « On ne peut pas mettre le pays entre les mains de ces gens-là, c’est vraiment urgent. »

Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Kylian Mbappé

Par anticipation des éventuelles critiques, il détruit dans le même entretien l’idée que son statut hors normes, son aisance financière ou désormais son éloignement à Madrid pourraient l’amener à se désintéresser, ou lui ôter le droit, de ce qui arrive dans son pays et, par extension, à ses proches : « Nous ne sommes pas déconnectés du monde. Nous ne sommes pas déconnectés de ce qui se passe dans notre pays. Les gens pensent parfois que, parce qu’on a de l’argent, parce qu’on est célèbre, ce genre de problème ne nous touche pas. ». Au contraire, déjà en 2020, lors de ses prises de position contre les violences policières, il avait endossé, avec sa modestie naturelle, un rôle de porte-parole, voire de représentant par procuration : « Quand les gens vous suivent, je suis un peu leur porte-parole, je suis un peu la voix des gens qu’on n’entend pas aussi. » En filigrane, l’attaquant du Real Madrid parle des siens, de son histoire, du fait d’être un enfant issu de l’immigration postcoloniale en banlieue parisienne, et de ce que signifierait pour ces Français l’arrivée de l’extrême droite à l’Élysée.

La frappe hors cadre de Bardella

Jordan Bardella ne pouvait laisser passer une telle occasion de s’imposer dans l’actualité, alors même qu’il tente de construire sa stature de présidentiable, en attendant que le sort juridique de Marine Le Pen soit scellé. Seul problème : sa communication, ou son équipe de communication, se révèle clairement son point faible pour le moment. « Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) »

Et moi je sais ce qui arrive lorsque Kylian Mbappé quitte le PSG : le club gagne la Ligue des Champions ! (Et peut-être bientôt une deuxième fois.) https://t.co/IkZOH1aMy3 — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 12, 2026

On ne sait même pas par où commencer. Que Kylian a remporté une Coupe du monde et qu’il a permis au PSG de gagner quelques championnats de France ? Qu’il serait temps que le député européen réalise qu’il existe une petite différence d’enjeux et de gravité entre gérer un pays et mener sa carrière de footballeur professionnel ? Que nous sommes finalement heureux de savoir que Jordan Bardella se réjouit de la réussite d’un club possédé par le Qatar, emmené par Ousmane Dembélé, un joueur français noir, musulman et Ballon d’or ? Si l’ambition de cette punchline était de rallier, ou du moins d’amuser, les supporters du PSG, on doute vraiment que le CUP ou même le reste du Parc suivent massivement le chouchou des sondages.

Ce petit gazouillis prouve que finalement le RN n’a pas tant changé que cela. Jordan Bardella aurait pu répondre sur le terrain politique, soulignant que Kylian a tort, que lui et ses proches n’ont rien à craindre de son parti. Une précision pas si superflue alors que le Madrilène a sûrement à l’esprit l’exemple de Donald Trump, à moins d’un mois de la Coupe du monde qu’il s’apprête à disputer aux USA. Mais comme toujours, le foot reste pour le parti lepéniste avant tout un moyen de ressasser son fonds de commerce électoral concentré sur l’immigration et la chasse aux « mauvais Français » (cela dit, quand on s’apprête à tout céder au Medef sur le volet social, il faut bien en revenir aux fondamentaux). Il suffit de revoir le documentaire de Netflix sur le bus de Knysna en 2010, et l’intervention alors de Marine Le Pen, pour être frappé par cette continuité. C’est dommage, après tout, Jordan Bardella et Kylian Mbappé ont quelques points en commun : issus tous les deux du 93, avec des origines algériennes et une vie privée souvent exposée… Mais le problème doit être ailleurs.

Et si Zaïre-Emery était le latéral droit des Bleus à la Coupe du monde ?