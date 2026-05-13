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L’OL privé de Coupe d’Europe pour une histoire de fric ?

TC
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L’OL privé de Coupe d’Europe pour une histoire de fric ?

Encore un coup de John Textor pour se venger. Alors que les Gones étaient officiellement relégués en Ligue 2 par la DNCG en fin de saison dernière, c’est désormais une autre institution qui pourrait priver les joueurs de Fonseca d’une belle fin de saison.

L’UEFA réfléchirait à exclure l’OL des Coupes d’Europe la saison prochaine pour non-respect du fair-play financier selon les informations du Telegraph. L’instance européenne aurait exigé l’injection de 60 millions d’euros en capital avant l’automne dernier. Cette demande n’aurait pas été satisfaite et  inquiète la bande de Michele Kang alors qu’elle joue sa place pour une qualification en Ligue des champions.

Une première en France

Depuis l’introduction du fair-play financier en 2003, 53 clubs ont été interdits de participer à une compétition européenne à la suite de problèmes budgétaires. Aucun club français pour le moment, mais l’OL pourrait être le premier à subir la loi de l’argent. Les Lyonnais sont en compétition avec l’OM, lui aussi inquiété récemment, pour décrocher la palme du french loser.

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TC

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