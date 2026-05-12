Hansi Flick gêné par la célébration de Lamine Yamal

Pas de coup de gueule, pas de polémique. Mais entre les lignes, Hansi Flick a bien fait comprendre qu’il ne goûtait pas vraiment le geste de Lamine Yamal. Durant les célébrations fêtant le titre de Barcelone en Liga, le jeune joueur du club espagnol a en effet brandi un drapeau de la Palestine.

Joueur majeur, entraîneur peu aboyeur

Réaction de son entraîneur, discret sur le sujet en conférence de presse : « Ce sont des choses que je n’aime pas, d’habitude. Je lui ai dit que c’est son choix, il est majeur. Nous nous consacrons à jouer au football, et nous devons tenir compte des attentes du public. »

Bref, les (vrais) reproches se feront en privé s’il y en a.

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