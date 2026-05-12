La Ligue 3 a un nouveau diffuseur

Bizarrement, pas d’embrouilles entre Canal + et LFP Media pour diffuser Valenciennes-Concarneau. C’était dans les petits papiers et c’est maintenant officiel : la troisième division de football, désormais nommée Ligue 3, sera diffusée en exclusivité et en intégralité sur Ligue 1+.

L’affiche de la journée et un multiplex

À partir du 6 août prochain, chaque journée de championnat sera transmise sur la chaîne de la LFP avec ce dispositif : l’affiche à ne pas louper le jeudi à 20 h 45, un horaire bien moisi, et les huit autres rencontres lors d’un multiplex le samedi à 15 h.

Pour célébrer cette nouvelle, l’ex National a posté un générique sur les réseaux sociaux, dévoilant le nouveau logo de ce championnat et son slogan : Ligue 3, terre de rencontres.

Nouvelle ère, nouvelle identité, nouvelles ambitions 🙌 Découvrez la nouvelle 𝐋𝐈𝐆𝐔𝐄 𝟑 ⚽️🇫🇷 pic.twitter.com/iJ6D21fCvB — Championnat National (@NationalFFF) May 12, 2026

C’est une émission de France 5 ou quoi ?

Le onze type des joueurs à neuf titularisations en Ligue 1