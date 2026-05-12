Lamine Yamal brandit un drapeau palestinien pendant les célébrations du Barça

Branle-bas de combat pour Yamal. Les Barcelonais ont fêté leur 29e titre de champion d’Espagne ce lundi, après leur succès face au Real Madrid ce week-end (2-0). Une occasion pour Lamine Yamal de brandir plusieurs fanions aux engagements différents.

Le prodige espagnol a tout d’abord planté, tout en haut du bus catalan, un drapeau de la Palestine. Un message en soutien à la cause palestinienne qui n’a pas tardé à être remarqué par la foule présente pour l’occasion. Un geste fort qui s’aligne sur les positions de l’Espagne qui a, à plusieurs reprises, affirmé son soutien à la Palestine dans le contexte du conflit israélo-palestinien.

Drapeau anti-Madrid et vapotage de Szczęsny

Outre ce geste politique, l’Espagnol de 19 ans a également brandi une bannière anti-madrilène, plus habituelle dans ce type de célébration. La fête dans les rues de Barcelone a également offert d’autres moments glorieux, à l’image de la glissade de Ronald Araújo en dégageant un ballon loin du bus, ou encore le vapotage du gardien polonais Wojciech Szczęsny juste à côté de Robert Lewandowski. Bref, rien qui ne sorte de l’ordinaire…

C’est quoi le plus dangereux ? Vapoter ou un tacle d’Araújo ?

Diego Simeone dithyrambique envers le Barça