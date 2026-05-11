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Leeds empêche Tottenham et Mathys Tel de se donner de l’air

JF
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Leeds empêche Tottenham et Mathys Tel de se donner de l’air

 Tottenham 1-1 Leeds

Buts : Tel (50e) pour les Spurs // Calvert-Lewin (74e, SP) pour les Peacocks

Tottenham pouvait se mettre à l’abri mais Tottenham s’est manqué. À l’image de leur saison pourrie, les Spurs de Roberto De Zerbi ont connu un nouvel épisode galère de cet opus 2025-2026, en clôture de la 36e journée de Premier League. À la maison, Tottenham n’a en effet pu faire mieux qu’un match nul face à Leeds (1-1).

En tête grâce à un très joli but de Mathys Tel (son premier depuis le 7 janvier), les coéquipiers de l’ancien Rennais ont craqué sur un penalty de Dominic Calvert-Lewin, inscrit 15 minutes après l’ouverture du score. Malgré les multiples interventions de la VAR ou un temps additionnel de 16 minutes, rien n’y fait, Tottenham va trembler jusqu’au bout.

Au classement, Leeds, maintenu, est 14e, quand pour Tottenham, 17e, les deux petits points d’avance sur West Ham, premier relégable, ne sont qu’une bien maigre consolation avant d’affronter Chelsea et Everton lors des deux dernières journées. Un calendrier flippant, les deux équipes visent encore l’Europe, quand dans le même temps, les Hammers affronteront deux équipes qui n’ont plus rien à jouer : Newcastle et Leeds.

Pour devenir le Messi à Londres, Roberto De Zerbi devra attendre encore un peu.

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JF

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