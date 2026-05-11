C’est toujours aussi crypté entre Canal+ et Ligue 1+

Un rapprochement pas si évident. Alors que le boss de Canal +, Maxime Saada, se disait il y a quelques jours « toujours favorable à distribuer Ligue 1+ dès la saison prochaine », voilà que l’espoir prend un coup dans l’aile. Selon les informations de L’Équipe, la situation est plus compliquée que cela, puisque de leur côté, Ligue 1+ et Nicolas de Tavernost, DG bientôt démissionnaire, auraient quelques doléances, opposées aux volontés de la chaîne cryptée.

Ligue 1+ a des exigences

La première, et pas des moindres : il faudrait que Canal+ abandonne ses poursuites judicaires à l’encontre de la LFP. Deuxièmement, l’offre Ligue 1+ distribuée par Canal devrait être incluse dans le « pack sport » de la chaîne, aux côtés des coupes d’Europe de foot, de la Premier League, de la Formule 1 ou encore du Top 14. Deux positions que Canal+ ne voit évidemment pas du même œil.

Dans des propos rapportés par le quotidien, Nicolas de Tavernost se montre d’ailleurs assez clair sur le sujet : « Si Canal+ croit à la Ligue 1, la meilleure façon de le prouver, c’est de nous intégrer dans le pack sport. Toute autre considération est opportuniste. Si ces deux conditions sont réunies, je pense que les clubs accepteront d’être distribués par Canal+, qui est un acteur important. Mais si c’est tribunal le matin et option à 10 euros qui ne rapporte rien aux clubs, ils ne choisiront pas cette solution. Cela voudra dire au passage que c’est une fausse proposition et simplement un coup de com. »

Ligue 1+ dans votre appli My Canal, on dirait que ce ne sera toujours pas pour l’année prochaine.

Quel surnom pour cette équipe d’Arsenal ?