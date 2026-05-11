Ce lundi, c’est remise de prix ! L’UNFP convie le gratin du foot français au Palais Brongniart à Paris pour décerner une douzaine de trophées à ceux qui ont illuminé la Ligue 1, la Ligue 2, la Première Ligue, ainsi que représenté avec panache la France à l’étranger. Mais toi, au plus profond de toi, tu sais que tu mérites un trophée UNFP quand...

… tu es le meilleur joueur de la saison.

… tu es la meilleure joueuse de la saison.

… tu joues au PSG.

… ou à Lens.

… mais pas à Marseille.

… tu as roulé sur la Ligue 2 comme un pneu BKT.

… tu as bouffé la Ligue 1 comme un Croque McDo.

… tu as découpé la Première Ligue comme un tube de PVC. (Ouais, c’est moins évident, ça.)

… tu ne t’es pas fait 36 matchs de championnat pour des clopinettes.

… tu n’as pas eu de problèmes avec la justice.

… tu as un max d’abonnés sur les réseaux. Ah bon ? Ça ne marche pas comme ça ?

… tu es le meilleur buteur de Ligue 1. Ah merde, on a oublié d’inviter Estéban…

… tu seras quand même devant le journal télévisé de Gilles Bouleau jeudi soir.

… tu as battu OL Lyonnes cette saison. (Oups, ce n’est pas arrivé.)

… tu n’as pas pris de but contre OL Lyonnes alors. Bravo le Paris FC, en janvier.

… ton costume est mieux taillé que les tenues du Met Gala.

… tu ne t’es pas confié à Aqababe.

… tu as été Momo Bayo en 2021.

… Ligue 1+ t’a consacré un sujet pendant la phase aller et pendant la phase retour.

… tu es un mâle blanc de plus de 45 ans, adepte de la parka noire en hiver.

… ton avenir, c’est un transfert en Premier League dans moins de cinq ans.

… tu as réalisé un reboot de la volée de Marco van Basten.

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… tu n’es ni entraîneur en Première Ligue, ni un espoir en Ligue 2.

… tu sais twerker, mais on a déjà vu dans d’autres cérémonies que ce n’était pas un critère.

… t’as fait lire ton discours de remerciements à tes potes, la veille au soir.

… t’as rayé le début. « Cher David Terrier », c’était un peu too much.

… puis t’as récité ton discours devant un miroir.

… Mbappé t’a mentionné dans une story. Et pas parce que tu étais sur la même plage que lui.

… le soir de ta nomination, t’as checké la bio de Sylvain Kastendeuch.

… et tu t’es dit ça : « 61e du top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de France So Foot, un goat le boug ».

… tu viens de valider ta place en Ligue 1 et tu sais que c’est la dernière occasion de prendre du bon temps avant la saison prochaine.

… tu sais que tu vas signer au FC Metz cet été. Bien joué pour ta place dans l’équipe type de la Ligue 2 2026-2027.

… t’as mis une story « amis proches » pour qu’on vote pour toi.

… puis t’as voté pour ton p’tit cousin pour l’élection de Mister Angoulême. À charge de revanche.

… on a fait tous les jeux de mots pourris possibles sur ton blase toute la saison dans les gros titres.

… ça fait trois ans que tu es nommé parmi les meilleurs espoirs, tu as même déjà gagné deux fois le trophée, mais là, personne ne voit d’inconvénient à redoubler.

… tu as gagné à la bagarre contre ton collègue uruguayen ? Non ?

… tu as 21 ans, personne ne te connaissait il y a encore quatre mois, tu es le meilleur joueur de ton équipe, équipe qui espère encore finir sur le podium, mais tu as zappé qu’il fallait avoir gagné la Ligue des champions pour qu’on te calcule parmi les espoirs de Ligue 1.

… tu t’appelles Florian Thauvin / Hervé Koffi / Warren Zaïre-Emery / Pierre Sage / Melchie Dumornay / Mélissa Bethi / Mylène Chavas / Tawfik Bentayeb / Quentin Braat / Patrick Videira.

… tu as conquis tout un pays sans jamais jouer dans un de ses championnats et sans parler sa langue. Bref, ce trophée de Français à l’étranger est fait pour toi, Michael Olise.

… en revanche, si tu es Mamadou Diallo, tu pourras repartir avec le pupitre.

… tu as une cheminée.

Le PSG quasiment champion de France