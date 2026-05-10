Un titulaire surprise pour le Clásico

The big big Bridge. Pour ce premier match post-échanges d’amabilités dans le vestiaire du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pour qui l’ambiance est excellente, a choisi de titulariser Aurélien Tchouaméni. Au cœur d’une embrouille avec Federico Valverde, pour laquelle les deux joueurs ont été sanctionnés d’une amende de 500 000 euros, l’international français est aligné dans le milieu du Real aux côtés d’Eduardo Camavinga. Gonzalo García et Vínicius sont titulaires en attaque.

Pas de Kylian Mbappé

Le Real joue gros : ne pas faire pire que Marseille et Nantes au rang des saisons honteuses, et surtout ne pas sacrer le FC Barcelone, son adversaire du soir en Liga. Le Barça n’a besoin que d’un point pour conserver son titre. Kylian Mbappé est absent du groupe madrilène.

Comme Federico Valverde.

José Mourinho balaye la rumeur qui l’envoie au Real Madrid