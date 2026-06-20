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Carlo Ancelotti promet un grand retour contre l'Écosse

UL
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Carlo Ancelotti promet un grand retour contre l'Écosse

Toujours vivant, toujours debout ? L’été de Neymar ressemble un peu à la fin de carrière du chanteur Renaud : un mec qui s’accroche mais qui, à chaque sortie, montre qu’il est à chaque fois un peu plus cramé que la veille. Absent des deux premiers matchs du Brésil lors du Mondial et absent tout court d’un match de la Seleção depuis 2023, le Ney entretient l’espoir de jouer quelques minutes lors de cette Coupe du monde. L’attaquant de 34 ans est blessé au mollet, et n’a pas disputé le moindre match officiel avec Santos depuis plus d’un mois.

Vinícius est d’accord

Interrogé sur son état de santé après la victoire du Brésil face à Haïti (3-0), Carlo Ancelotti l’entend de cette oreille : « Neymar va s’entraîner demain individuellement, dimanche avec le groupe et sera à disposition pour le match contre l’Écosse », a précisé le coach. Vinícius a partagé son avis, également en conférence de presse, rapportée par L’Équipe : « Ney’ est un joueur très important pour nous. J’espère qu’il pourra jouer au prochain match. […] J’espère qu’il pourra nous aider à aller chercher la coupe.  » Écosse-Brésil se déroule dans la nuit du 24 au 25 juin prochain, à minuit.

Le plus dur à gérer, ça reste Cristiano Ronaldo ?

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