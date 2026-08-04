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Neymar est paumé sur son avenir

UL
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Neymar est paumé sur son avenir

Il fait monter les enchères. Ce lundi soir, Neymar est flou sur son avenir à l’issue de son contrat à Santos. « Quand mon contrat s’achèvera, je réfléchirai à l’idée de rester à Santos, de partir ou d’arrêter de jouer. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, » a déclaré le Brésilien de 34 ans, dans des propos rapportés par l’AFP. Le Ney est sous contrat jusqu’à la fin de la saison à Santos. Il avait déjà déclaré, en attendant une officialisation plus pompeuse, que son histoire avec la sélection était derrière lui (« Je pense que mon heure de gloire en équipe nationale brésilienne est déjà passée. J’y ai écrit une page d’Histoire et j’en suis très heureux.)

« Je me sens bien physiquement »

Depuis la Coupe du monde, le Ney a disputé trois matchs. Il a porté le brassard et inscrit les deux buts des siens lors du match nul contre Chapecoense en Championnat (2-2). Après avoir snobé le match aller pour une partie de poker, il a disputé une mi-temps du match de barrage retour de Copa Sudamericana contre le club vénézuélien d’UCV, et il fut capitaine des siens lors du match aller de huitièmes de finales de Coupe du Brésil, jouant l’intégralité de la rencontre face à Remo (0-0). « On y va petit à petit, match après match. Je me sens bien physiquement, » a rajouté l’ancien Parisien.

Tu bluffes, Martoni.

Neymar est de nouveau blessé

UL

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