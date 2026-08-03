La nouvelle grille de programmes de Ligue 1+

La télécommande ne va pas avoir beaucoup le temps de souffler cet saison. Ligue 1+ a dévoilé sa nouvelle grille de programmes pour la saison 2026-2027, avec plus de 25 heures de direct chaque semaine. Le week-end commencera dès le jeudi soir avec l’affiche de Ligue 3, avant le traditionnel match de Ligue 1 du vendredi à 20h45. La plateforme diffusera désormais l’intégralité des deux championnats, soit neuf rencontres par journée de Ligue 1 et neuf autres de Ligue 3.

Le multiplex retrouve son samedi

Le samedi débutera à 14h45 avec le multiplex des huit autres matchs de Ligue 3, également disponibles séparément. Après le magazine 90e+1, place au retour du multiplex de Ligue 1 à 20h45, avec quatre rencontres disputées en même temps. De quoi rappeler quelques souvenirs.

Le dimanche, trois matchs seront programmés à 15h, 17h15 et 20h45. L’émission Le Club encadrera la grande affiche du soir et sera diffusée gratuitement, avant et après la rencontre. La saison commencera dès ce vendredi avec un multiplex intégral des neuf matchs de la première journée de Ligue 3.

La semaine de quatre jours, version LFP.

Voyez Monsieur Macron : le football est bel et bien politique