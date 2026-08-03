S’abonner au mag
  • International
  • FIFA

Emmanuel Macron aurait aussi lutté contre la FIFA

JF
1 Réaction
Emmanuel Macron aurait aussi lutté contre la FIFA

KAMOULOX ! Décidemment, la FIFA n’avait vraiment pas d’allié dans son projet de privatisation de la Coupe du monde. Selon L’Équipe, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est même directement investi dans la lutte contre cette idée saugrenue.

Un appel avec Infantino

Selon les informations du quotidien, s’il est resté muet publiquement, le président français s’est agité en coulisses. Rapportant les propos d’un proche du chef de l’état, le journal cite : « Il y a une mobilisation du président de la République. De la même façon qu’il s’était clairement opposé au projet de Super Ligue européenne. »

Emmanuel Macron aurait surtout passé plusieurs appels. Citant toujours certains de ses proches, L’Équipe annonce qu’il aurait largement soutenu Aleksander Ceferin et Philippe Diallo, avec pour objectif de « préserver l’unité du foot mondial et éviter toute fracture durable entre les continents et les confédérations, c’est son rôle diplomatique. »

Comme Manu Macs a le bras long, il a même pu passer un coup de bigo à Patrick Motsepe et surtout à Infantino himself, pour lui faire passer un message de « nécessité d’unité du football mondial, en évitant les fractures » et de « renforcement de la solidarité internationale ». Alerte comme pas deux, le prez va même « garder les yeux ouverts » et « continuera de suivre ce sujet avec la plus grande attention ». L’UEFA, de son côté, n’a pas fini d’être sur le dos de la FIFA.

Macron, futur président de la FIFA ?

L'UEFA met un énorme coup de pression à la FIFA

JF

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Logo de l'équipe France
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
  • International
  • France
Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Hors Série Tsugi collector spécial French Touch

à partir de 30€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.