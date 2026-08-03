Emmanuel Macron aurait aussi lutté contre la FIFA

KAMOULOX ! Décidemment, la FIFA n’avait vraiment pas d’allié dans son projet de privatisation de la Coupe du monde. Selon L’Équipe, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est même directement investi dans la lutte contre cette idée saugrenue.

Un appel avec Infantino

Selon les informations du quotidien, s’il est resté muet publiquement, le président français s’est agité en coulisses. Rapportant les propos d’un proche du chef de l’état, le journal cite : « Il y a une mobilisation du président de la République. De la même façon qu’il s’était clairement opposé au projet de Super Ligue européenne. »

Emmanuel Macron aurait surtout passé plusieurs appels. Citant toujours certains de ses proches, L’Équipe annonce qu’il aurait largement soutenu Aleksander Ceferin et Philippe Diallo, avec pour objectif de « préserver l’unité du foot mondial et éviter toute fracture durable entre les continents et les confédérations, c’est son rôle diplomatique. »

Comme Manu Macs a le bras long, il a même pu passer un coup de bigo à Patrick Motsepe et surtout à Infantino himself, pour lui faire passer un message de « nécessité d’unité du football mondial, en évitant les fractures » et de « renforcement de la solidarité internationale ». Alerte comme pas deux, le prez va même « garder les yeux ouverts » et « continuera de suivre ce sujet avec la plus grande attention ». L’UEFA, de son côté, n’a pas fini d’être sur le dos de la FIFA.

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