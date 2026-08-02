La Juventus boucle enfin un transfert très attendu !

Eh non, c’est toujours pas Randal ! Peu avant l’heure de l’aperitivo, la Juventus a annoncé ce dimanche avoir bouclé le transfert de Kerim Alajbegović. L’international bosnien débarque en provenance du Bayer Leverkusen contre 30 millions d’euros (payables en quatre fois), assortis de 7 millions de bonus. Son nouveau contrat court jusqu’en 2031.

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Un talent à confirmer

Transféré par Leverkusen au RB Salzboug pour 2 millions d’euros la saison dernière, Kerim Alajbegovic (18 ans) a bouclé un exercice particulièrement complet, avec 44 matchs disputés toutes compétitions confondues, 13 buts marqués 4 assists délivrés. Flairant le bon coup, le Werkself avait activé sa clause de rachat pour le rapatrier contre 8 millions, avant de le vendre dans la foulée à la Vieille Dame, réalisant ainsi une jolie plus-value de 22 millions.

Sélectionné avec la Bosnie-Herzégovine lors du dernier Mondial, il s’était illustré sous les ordres de Sergej Barbarez, participants aux quatre matchs de son pays et inscrivant même un but contre le Qatar.

Bon c’est bien joli tout ça, mais il faut annoncer son futur compère dans l’axe maintenant.

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