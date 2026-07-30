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Juventus-Nice diffusé sur une plateforme insolite

MJ
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Juventus-Nice diffusé sur une plateforme insolite

Posez la manette, le match va commencer. EA Sports diffusera vendredi à 18 heures la rencontre amicale entre la Juventus et l’OGC Nice sur sa plateforme de streaming. Une première pour le géant américain du jeu vidéo, qui retransmettra également le traditionnel match entre l’équipe première de la Vieille Dame et la Juventus Next Gen, le 17 août à l’Allianz Stadium.

De Piemonte Calcio à la vraie Juve

Le rapprochement a de quoi faire sourire. En 2019, la Juventus avait accordé l’exclusivité de son nom, de son écusson et de ses maillots à Konami.

Privé de la Vieille Dame, EA Sports avait alors dû la rebaptiser « Piemonte Calcio » dans FIFA 20, avec un logo et des tenues inventés. Les deux parties s’étaient finalement rabibochées en 2022.

Où sera diffusé le match entre Merseyside Red et North London ?

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MJ

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