Un international français débarque à Chelsea

From Lionceaux de Sochaux to Lions de London. Sur la lancée de sa bonne Coupe du monde et comme annoncé depuis plusieurs jours, Maxence Lacroix rejoint officiellement Chelsea. Deux ans après son arrivée à Londres en provenance de Wolfsburg, le défenseur international quitte Crystal Palace en échange de quelque soixante millions d’euros, comme l’informe L’Équipe. Le joueur de 26 ans, devenu cet été le premier jouer non grec à évoluer au Mondial en ayant un « x » dans son prénom ET dans son nom, a remporté la Ligue Conférence avec les Eagles la saison dernière.

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Avec Malo Gusto, sans Mateta

Après Marcel Desailly, Franck Leboeuf, mais aussi Wesley Fofana et Axel Disasi, Lacroix succède à une longue dynastie de défenseurs français à Chelsea, désormais coaché par Xabi Alonso. L’offreur de pizzas devient le 26e joueur français à rejoindre les Blues. Il retrouve Malo Gusto, autre mondialiste. Mais il quitte Jean-Philippe Mateta. Pour le remplacer, le Crystal Palace de Pierre Sage s’apprête à faire confiance au jeune brestois Raphaël Le Guen.

Un Bleu chez les Blues, ça sonne bien.

Maxence Lacroix se dirige vers un cador de Premier League