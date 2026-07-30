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Lens va perdre sa révélation de la saison passée pour une somme record

EM
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Lens va perdre sa révélation de la saison passée pour une somme record

Sangaré en double-file. Lauréat du prix Marc-Vivien-Foé et révélation de l’entrejeu lensois la saison passée, Mamadou Sangaré est déjà en train de préparer un post Instagram pour remercier les supporters lensois, tout ça, tout ça. En effet, le Malien devrait rejoindre Brentford en Premier League, selon L’Équipe. Il deviendrait le premier Malien à jouer pour les Bees.

Transfert record

Sportivement, c’est un coup dur, économiquement, c’est 40 patates de bénef’. Si le deal arrive à son terme, le club artésien pourrait empocher 48 millions d’euros, hors bonus. Une somme qui constituerait le plus gros transfert du Racing Club de Lens. Ce serait également une énorme plus value, puisque l’homme aux 31 matchs sous le maillot Sang et or avait été recruté seulement pour moins de 10 bâtons. il a d’ailleurs quitté le groupe lensois actuellement en stage de préparation à Côme, selon le quotidien.

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EM

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