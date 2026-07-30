Eddie Howe va quitter Newcastle

Ça, c’est de la surprise. À un peu plus de trois semaines du début de la Premier League, Eddie Howe aurait décidé de quitter Newcastle après presque cinq années passées sur le banc des Magpies. Selon The Athletic, l’entraîneur de 48 ans souhaiterait désormais prendre du recul et faire une pause dans sa carrière.

Arrivé en novembre 2021 alors que Newcastle occupait la 19e place du championnat, Howe a complètement transformé le club. Il a qualifié les Geordies à deux reprises pour la Ligue des champions et surtout remporté la Coupe de la Ligue en 2025, mettant fin à 70 années d’attente pour un trophée national.

Le technicien anglais avait pourtant prévu de poursuivre l’aventure, avant de changer d’avis après une saison terminée à la 12e place et un mercato marqué par plusieurs désaccords avec sa direction. Howe avait par ailleurs été hospitalisé en avril 2025 après avoir été diagnostiqué d’une pneumonie.

Jaissle à la rescousse

Pour le remplacer, Newcastle aurait choisi Matthias Jaissle. L’entraîneur allemand de 38 ans est actuellement en poste à Al-Ahli, avec lequel il vient de remporter deux Ligues des champions asiatiques consécutives, en 2025 et 2026. Un accord serait désormais proche entre les différentes parties. Le choix n’a rien d’anodin : Al-Ahli et Newcastle appartiennent tous les deux à la galaxie du fonds souverain saoudien PIF.

Les Magpies pourraient donc récupérer un entraîneur qui connaît déjà parfaitement la maison, ou plutôt le propriétaire.

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