Un Néerlandais de 18 ans signe pour 27 millions d'euros à Newcastle

Un très jeune prince vient de trouver son nouveau château. En provenance de l’Ajax où il était formé depuis ses 7 ans, Sean Steur signe à Newcastle pour une somme qui pourrait atteindre 23 millions de livres sterling, soit un peu moins de 27 millions d’euros, selon la BBC. Majeur depuis janvier dernier, il devient le 24e joueur de moins de 19 ans le plus cher de l’histoire, le plus onéreux du championnat néerlandais.

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Ce milieu central d’1,83 mètre s’est imposé comme un titulaire indiscutable à Amsterdam à partir de décembre dernier, et cumule 26 matchs en professionnel (1 but, 2 passes décisives), dont 3 en Ligue des champions.

Celui qui est passé par toutes les sélections jeunes des Oranje, de U15 à U19, devient la troisième recrue des Magpies de l’été, après le Français Ewen Jaouen et l’Ivorien Bazoumana Touré. Il vient renforcer le milieu de terrain d’Eddie Howe, qui a perdu Sandro Tonali, désormais à Tottenham, et qui pourrait perdre Bruno Guimarães, convoité par Arsenal et aux envies d’ailleurs, toujours selon le média britannique.

Un nouveau château vidé de ses ornements.

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