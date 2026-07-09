Gianni Infantino visé par une plainte pour « violations répétées de la neutralité politique »

Avec autant de casseroles, il aura de quoi ouvrir une cantine scolaire. Ce mercredi, l’ONG de défense des droits humains FairSquare a annoncé dans un communiqué son intention de déposer une plainte contre Gianni Infantino en raison des « violations répétées de la neutralité politique » commises par le président de la FIFA.

Embed bsky.app

Le CIO saisi

Pour ce faire, Fairsquare s’est tourné vers la commission d’éthique du Comité international olympique (CIO), un organisme dont est membre Gianni Infantino et qui l’engage à « agir indépendamment des intérêts commerciaux et politiques. » L’ONG rappelle notamment la proximité entre le président de la FIFA et celui des États-Unis, Donald Trump, à qui il a remis le premier Prix FIFA de la paix. Au mois de février, Infantino avait également participé au « Conseil de la paix » créé par Trump et arboré une casquette « 45-47 », en référence aux deux mandats du président états-unien.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase : l’affaire Balogun. La présidente du CIO Kirsty Coventry avait alors déclaré qu’« à [s]a connaissance, la commission d’éthique n’a reçu aucune plainte à ce sujet. Évidemment, si elle en recevait, elle se pencherait dessus. »

C’est désormais chose faite.

Le jour où Ayyoub Bouaddi a joué contre le Maroc