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Gianni Infantino visé par une plainte pour « violations répétées de la neutralité politique »

JD
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Gianni Infantino visé par une plainte pour «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>violations répétées de la neutralité politique<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Avec autant de casseroles, il aura de quoi ouvrir une cantine scolaire. Ce mercredi, l’ONG de défense des droits humains FairSquare a annoncé dans un communiqué son intention de déposer une plainte contre Gianni Infantino en raison des « violations répétées de la neutralité politique » commises par le président de la FIFA.

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Le CIO saisi

Pour ce faire, Fairsquare s’est tourné vers la commission d’éthique du Comité international olympique (CIO), un organisme dont est membre Gianni Infantino et qui l’engage à « agir indépendamment des intérêts commerciaux et politiques. » L’ONG rappelle notamment la proximité entre le président de la FIFA et celui des États-Unis, Donald Trump, à qui il a remis le premier Prix FIFA de la paix. Au mois de février, Infantino avait également participé au « Conseil de la paix » créé par Trump et arboré une casquette « 45-47 », en référence aux deux mandats du président états-unien.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase : l’affaire Balogun. La présidente du CIO Kirsty Coventry avait alors déclaré qu’« à [s]a connaissance, la commission d’éthique n’a reçu aucune plainte à ce sujetÉvidemment, si elle en recevait, elle se pencherait dessus. »

C’est désormais chose faite.

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JD

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