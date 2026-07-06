L’UEFA dézingue la FIFA sur l’affaire Balogun

La FIFA, l’UEFA ou les deux. Elle a autorisé un joueur expulsé à jouer le prochain match en Coupe du monde ? La FIFA, bien sûr. Et ça ne plaît pas du tout à sa copine l’UEFA. Dans un communiqué, l’instance européenne a annoncé son total désaccord quant à la décision de mettre en sursis la suspension de Folarin Balogun pour lui permettre de jouer contre la Belgique.

Blatter s’en mêle aussi

Pour l’instance, la FIFA a dépassé « la ligne rouge » avec une décision « sans précédent, incompréhensible et injustifiable ». L’UEFA en a rajouté une couche en insistant sur la capacité d’une Coupe du monde à « conduire de bonnes ou de mauvaises conséquences sur l’ensemble du foot ».

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Pas le dernier à critiquer la FIFA et Gianni, malgré les nombreuses zones d’ombre qui ont entaché son mandat, Sepp Blatter a lui aussi jugé bon d’expliciter son total désaccord avec la décision de l’instance. Sur son compte X, Blatter a lâché un « Quo vadis, FIFA ? » en précisant que « les cartons rouges ne doivent pas être annulés par des appels politiques ».

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