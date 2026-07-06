La presse brésilienne pas surprise par l’élimination de la Seleção

A crise. Après l’élimination précoce et catastrophique du Brésil de cette Coupe du monde américaine, les médias brésiliens se sont montrés peu tendres avec les joueurs de Carlo Ancelotti.

Pour Globo, le Brésil a tout simplement « mal joué », insistant également sur le fait que cette élimination « n’étonne personne » et qu’elle « n’est pas une surprise », dressant le constat d’un match où le Brésil « a mis en évidence son retard dans la construction collective de son équipe ». De son côté, Lance! juge un Brésil qui a « commis trop d’erreurs » et qui n’a pas su « convertir les occasions dans les moments critiques du match ».

Ancelotti en prend pour son grade

Les médias brésiliens se sont également occupés du cas du Mister. UOL Esporte a critiqué la docilité d’Ancelotti, dont les choix tactiques et changements « ont démonté l’équipe brésilienne et ont fait basculer le match en faveur de la Norvège ». Un constat partagé par Lance! et son chroniqueur Vanderlei Luxemburgo, pour qui « Ancelotti s’est trompé, et s’est trompé lourdement » mais qui aurait préféré une plus grande utilisation de Neymar, arguant « nous n’avons pas de meilleur joueur que Neymar ».

Si on en est encore à parler de Neymar…

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