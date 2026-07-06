Harry Kane a perdu sa voix face au Mexique

Le Mexique s’est donc fait crucifier par Mickey Mouse. Buteur décisif sur penalty pour permettre à l’Angleterre de sortir vivante du piège de l’Azteca, Harry Kane s’est présenté quelque peu émoussé en interview d’après-match. Visiblement éprouvé par le combat, l’attaquant anglais y a notamment laissé sa voix. « C’était un match fou, nous avons dû nous battre. Je ne peux pas vraiment parler, mais malgré le moment, l’équipe en face, nous avons trouvé un moyen [de nous qualifier] », est-il malgré tout parvenu à articuler pour la BBC.

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Une victoire acquise de haute lutte, après notamment un penalty sifflé contre le capitaine des Three Lions qui aurait pu faire basculer la partie en faveur du Mexique. « Je pensais avoir touché le ballon en premier, mais c’est l’un de ces jours où l’arbitre siffle. Finalement, ça n’a pas d’importance, donc je suis simplement content », balayait ainsi l’intéressé, heureux d’avoir pu compter sur le soutien des fans anglais dans une ambiance aussi invraisemblable. « Regardez-les, leur soutien a été incroyable. Je suis sans voix. »

On sait très bien qu’il n’en a pas besoin pour renvoyer la Norvège ramer à la maison dans quelques jours.

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